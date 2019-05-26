Корретха: Мугуруса может выиграть любой турнир, когда она на пике

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в первом раунде «Ролан Гаррос» обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Тренер Алекс Корретха выразил мнение, что его соотечественнице по силам выиграть любой турнир, при этом не стоит обращать внимание на низкий рейтинг экс первой ракетки мира WTA.



«Я наблюдал за ней, она усердно тренировалась, много занималась в спортзале. Вам нужно знать про неё одну вещь — когда Мугуруса в хорошей форме, она может выиграть любой турнир в мире.



Она так опасна, потому что хорошо двигается. Гарбинье знает грунт, она уже выиграла здесь титул. Думаю, первые несколько раундов будут очень важны для укрепления её уверенности», — приводит слова Корретхи Reuters.



Мугуруса была победительницей «Ролан Гаррос» 2016 года. Во втором раунде текущего турнира она сыграет со шведкой Юханной Ларссон, которая ранее одолела Магдалену Рыбарикову из Словении – 6:3, 6:4.

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