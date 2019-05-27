Сегодня, 27 мая, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют экс первая ракетка мира из Дании Каролина Возняцки (13) и россиянка Вероника Кудерметова. Начало поединка запланировано на 12:00 мск. Соперницы ранее друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Кудерметова на «Ролан Гаррос».



Победительница этого матча за выход в третий круг поспорит либо с француженкой Одри Ольби, либо с представительницей Казахстана Зариной Дияс.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».