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Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они обыграли румынку Андреа Миту и Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Дарья и Анетт ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Касаткина и Контавейт поспорят с победительницами матча Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй, 8) — Катерина Козлова (Украина)/Александра Панова (Россия). Турнир завершится 8 июня.

29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Андреа Миту
Румыния
Андреа Миту
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
А. Миту Ю. Путинцева
0 : 2
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
Д. Касаткина А. Контавейт
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
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