Свитолина: Монфис физически крепок, очень быстр и силён. То, что мне нужно

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под девятым номером, рассказала о тренировках, которые проводит вместе со своим парнем — Гаэлем Монфисом — в преддверии матча с испанкой Гарбинье Мугурусой (19).
«Я дошла до третьего круга неожиданным образом, потому что моя соперница, Катерина Козлова, которую знаю с детства, была вынуждена сняться с турнира из-за болезни. Когда матч был отменён, я провела тренировку с Гаэлем Монфисом.
Я проводила атаки, а он защищался. Монфис отлично обороняется, поэтому мне было трудно победить. Он слишком крепок физически, очень быстр и силён! Вот почему для меня это хорошо. То, что нужно. Это хорошая практика для нас обоих. Нам всегда очень весело.
К счастью, проигравший не должен платить за обед, но тот, кто уступает, получает тяжелый удар мячом по телу», — приводит слова Свитолиной BBC.
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