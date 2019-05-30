Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Волевая победа Осаки над Азаренко — в видеообзоре второго круга «Ролан Гаррос»

Волевая победа Осаки над Азаренко — в видеообзоре второго круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, пробилась в третий круг, одолев представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут. За выход в четвёртый круг Осака поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.

Намного легче сложился матч второго круга для американки Серены Уильямс (10). 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» за 1 час 5 минут обыграла японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:3, 6:2 и в следующем матче встретится с соотечественницей — Софьей Кенин.

Непростым оказался второй круг и для третьей ракетки мира Симоны Халеп. В напряжённом трёхсетовом поединке она одержала победу над 87-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши – 6:4, 5:7, 6:3. В третьем круге её соперницей станет победительница матча между Александрой Крунич из Сербии и Лесей Цуренко из Украины.

Посмотреть видеообзор можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент