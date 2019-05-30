Волевая победа Осаки над Азаренко — в видеообзоре второго круга «Ролан Гаррос»

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, пробилась в третий круг, одолев представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут. За выход в четвёртый круг Осака поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.
Намного легче сложился матч второго круга для американки Серены Уильямс (10). 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» за 1 час 5 минут обыграла японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:3, 6:2 и в следующем матче встретится с соотечественницей — Софьей Кенин.
Непростым оказался второй круг и для третьей ракетки мира Симоны Халеп. В напряжённом трёхсетовом поединке она одержала победу над 87-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши – 6:4, 5:7, 6:3. В третьем круге её соперницей станет победительница матча между Александрой Крунич из Сербии и Лесей Цуренко из Украины.
Посмотреть видеообзор можно на «Чемпионате».
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