Анисимова: Серена поступила очень мило. Я навсегда это запомню

17-летняя американка Аманда Анисимова, обыгравшая во втором круге «Ролан Гаррос» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 6:2, призналась, что её вдохновляет 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.

«Серена очень сильно вдохновляет меня. Я беру с неё пример. После тяжёлого поражения в Майами я была невероятно расстроена. Серена подошла ко мне в раздевалке, и мы немного пообщались. Это было так мило с её стороны. Я навсегда это запомню.

Я раньше никогда не проходила дальше первого круга на «Ролан Гаррос», так что эта победа — особенная для меня. Я очень довольна своей игрой. Я понимала, что на корте будет упорное сражение. Так и получилось", — приводит слова Анисимовой официальный сайт тура.

В третьем круге Аманда сыграет с румынкой Ириной Бегу.