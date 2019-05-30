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Соболенко проиграла 17-летней Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос»

Соболенко проиграла 17-летней Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 11-м номером, не смогла выйти в третий круг, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвёртый круг 17-летняя американка поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия).

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) — Ван Цян (Китай, 16) — 6:3, 6:0.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
Аманда Анисимова
51
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ига Свёнтек
104
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2 : 0
Ван Цян
16
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           
Азаренко проверит первую ракетку на прочность. Матчи 5-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Тим, Зверев, Осака, Халеп, Серена, Азаренко, Соболенко, а также россияне Хачанов, Касаткина, Блинкова сыграют в четверг на РГ.
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