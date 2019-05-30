Соболенко проиграла 17-летней Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 11-м номером, не смогла выйти в третий круг, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в четвёртый круг 17-летняя американка поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия).
«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) — Ван Цян (Китай, 16) — 6:3, 6:0.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
11
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
51
Аманда Анисимова
А. Анисимова
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
104
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2 : 0
16
Ван Цян
В. Цян
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|0
Азаренко проверит первую ракетку на прочность. Матчи 5-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Тим, Зверев, Осака, Халеп, Серена, Азаренко, Соболенко, а также россияне Хачанов, Касаткина, Блинкова сыграют в четверг на РГ.
- 30 мая 2019
-
13:21
-
12:45
-
11:37
-
10:59
-
10:49
-
10:41
-
10:25
-
09:41
-
09:28
-
08:44
-
00:47
-
00:20
-
00:04
- 29 мая 2019
-
23:34
-
23:16
-
22:37
-
22:08
-
21:54
-
21:29
-
20:57
-
20:41
-
20:25
-
19:50
-
19:24
-
19:01
-
18:31
-
17:42
-
17:34
-
16:19
-
16:06
-
15:48
-
15:02
-
14:56
-
14:47
-
14:45
Партнерский контент