Соболенко проиграла 17-летней Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 11-м номером, не смогла выйти в третий круг, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвёртый круг 17-летняя американка поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия).

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) — Ван Цян (Китай, 16) — 6:3, 6:0.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.