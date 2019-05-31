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Федерер вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Рууда

Федерер вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Рууда
Теннис / Roland Garros 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований третий сеяный Федерер в трёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Федерер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Рууд подал 1 эйс, четырежды ошибся на подаче и 1 раз взял подачу швейцарца.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с победителем матча между французом Николя Маю (WC) и аргентинцем Леонардо Майером.

Ранее сегодня в 1/8 финала вышел француз Бенуа Пэр. Его соперник – испанец Пабло Карреньо-Буста – отказался от продолжения борьбы после третьего сета при счёте 2:6, 6:4, 6:7 (1:7).

31 мая 2019 года, пятница. 15:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Каспер Рууд
63
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
0 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
3 1 6    
6 6 7    
               
31 мая 2019 года, пятница. 13:55 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Пабло Карреньо-Буста
57
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
1 : 3
Rt
Бенуа Пэр
38
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3 4 5
               
2 6 6 1    
6 4 7 7    
               
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