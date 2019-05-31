Федерер вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Рууда

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований третий сеяный Федерер в трёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Федерер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Рууд подал 1 эйс, четырежды ошибся на подаче и 1 раз взял подачу швейцарца.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с победителем матча между французом Николя Маю (WC) и аргентинцем Леонардо Майером.

Ранее сегодня в 1/8 финала вышел француз Бенуа Пэр. Его соперник – испанец Пабло Карреньо-Буста – отказался от продолжения борьбы после третьего сета при счёте 2:6, 6:4, 6:7 (1:7).