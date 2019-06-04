Хачанов рассказал о скором пополнении в семье
Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал беременность жены. Теннисист и Вероника Шкляева находятся в браке с 2016 года.
«Да, Вероника действительно беременна. Она была на трибунах — для неё это не слишком волнительно. Тем не менее, «Ролан Гаррос» будет последним турниром, на который она отправилась со мной до родов. Ждём ребёнка уже в сентябре», — цитирует Хачанова официальный сайт АТР.
Напомним, 23-летний уроженец Москвы вчера впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В четырёх партиях он оказался сильнее представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
Следующим соперником Хачанова станет четвёртая ракетка мира из Австрии Доминик Тим.
В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин
В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.
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