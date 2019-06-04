Хачанов рассказал о скором пополнении в семье

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал беременность жены. Теннисист и Вероника Шкляева находятся в браке с 2016 года.



«Да, Вероника действительно беременна. Она была на трибунах — для неё это не слишком волнительно. Тем не менее, «Ролан Гаррос» будет последним турниром, на который она отправилась со мной до родов. Ждём ребёнка уже в сентябре», — цитирует Хачанова официальный сайт АТР.



Напомним, 23-летний уроженец Москвы вчера впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В четырёх партиях он оказался сильнее представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.



Следующим соперником Хачанова станет четвёртая ракетка мира из Австрии Доминик Тим.

В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.