В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин

Главной сенсацией 4-го круга мужской сетки «Ролан Гаррос» стал матч Карена Хачанова и Хуан-Мартина дель Потро. Теннисисты играли в четвёртый раз, в трёх предыдущих матчах успех сопутствовал аргентинцу, но на грунте их пути пересеклись впервые. По-настоящему равным и боевым получился первый сет. В его середине Карен отыграл три брейк-пойнта, а в концовке – двойной скрытый сетбол. В итоге Хачанов реализовал свой первый шанс и взял стартовую партию.

Карену удалось воспользоваться небольшим спадом дель Потро и выиграть в какой-то момент пять геймов подряд, создав себе комфортный задел уже и во второй партии. Хачанов играл активнее и точнее и вполне заслуженно повёл 2-0 по сетам, но выиграть убедительно не получилось. Дель Потро прибавил в третьем сете, впервые в матче взял подачу соперника и сократил отставание в счёте.

Свой среди чужих. Как россиянин попал в элиту мирового тенниса Завоевав титул в Париже, Хачанов ворвался в элиту профессионального тура. История становления молодого российского теннисиста.

Третий сет завершился около 21:00 по местному времени, в Париже уже темнело и, казалось, что организаторы могут даже не дать теннисистам начать четвёртый сет. Однако Карен и Хуан-Мартин продолжили встречу и даже смогли её доиграть, несмотря на сумерки. Хачанов в этом сете имел ощутимый перевес, сразу повёл 3:0, ещё в двух геймах имел брейк-пойнты на второй брейк, но в итоге ему хватило одного: 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Впервые в карьере Карен вышел в четвертьфинал на «Шлеме» и теперь сыграет с Домиником Тимом.

Кстати, Хачанов стал первым россиянином в 1/4 финала «Ролан Гаррос» с 2010 года. Тогда до этой же стадии турнира добрался Михаил Южный. Благодаря этому успеху Карен со следующей недели дебютирует в топ-10. Он станет всего лишь 7-м представителем отечественного тенниса, кому удалось оказаться в десятке сильнейших теннисистов мира за всю историю. До него такого добивались:

В интервью на корте после матча Карен едва сдерживал эмоции. Он долго благодарил за поддержку свою команду и особенно жену Веронику. Хачанов признался, что они в ближайшее время ожидают ребёнка.

Что касается предстоящего четвертьфинала, то статистика встреч с Домиником Тимом у Карена положительная – 3-0. Сначала россиянин обыграл австрийца в полуфинале «Мастерса» в Париже-2018, после которого Хачанова завоевал в итоге титул, а затем дважды в начале нынешнего сезона Карен победил Доминика на турнире в Абу-Даби. Любопытно, что Тим в межсезонье выразил уверенность, что в будущем Хачанов попадёт в первую десятку рейтинга ATP. «Прорыв Хачанова был лишь вопросом времени. У него нет слабых сторон. Он является высоким игроком с очень резкими и мощными ударами. Он закончил год на 11-й строчке — отличное достижение! Я уверен, что в 2019 году он будет в топ-10 рейтинга ATP.