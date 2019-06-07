Тренер: 2020-й будет годом Ястремской

Оливье Жёном, тренер 19-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской, прокомментировал поражение подопечной в первом круге «Ролан Гаррос» от испанки Карлы Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 0:6. Эта встреча состоялась 27 мая, а 25 мая Даяна выиграла титул на турнире в Старсбурге, одолев в финале француженку Каролин Гарсию.

«На самом деле, изначально мы даже не планировали играть Страсбург. Даяна играла хорошо, но уступила в нескольких стартовых матчах подряд, поэтому нам хотелось получить больше игровой практики. Мы не можем жаловаться, так как Даяна вынесла бесценный опыт из матчей против Плишковой и Мугурусы. Даяна просто феноменально сыграла в Страсбурге, особенно в полуфинале против Соболенко и в финальной битве с Гарсией. По приезду в Париж у нас был всего один день на восстановление, и жеребьёвка также оказалась непростой. Даяна отлично сыграла в первом сете и выполнила всё, что мы планировали. Она играла очень агрессивно и с умом разводила Суарес-Наварро из одного угла в другой. Но, начиная со второго сета, пошли трудности, связанные с физической выносливостью. Думаю, испанка поняла это и сделала всё, чтобы усложнить каждый розыгрыш для Даяны», — цитирует Жёнома «Большой теннис Украины».

Тренер также рассказал о задачах, которые стоят перед Ястремской на сезон.

«Наша цель – топ-30 рейтинга до конца года. Несмотря на нынешнее положение Даяны, мы не меняем эту задачу. Также очень важно продолжать повышать уровень игры и набираться опыта. Мне кажется, что следующий год будет её – после полноценного сезона на высшем уровне в следующем году Даяна будет отчётливо понимать свои способности и видеть, что она может на равных сражаться с лучшими», — сказал Жёном.