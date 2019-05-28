Ястремская: со стороны выглядело, что я бодрячок, но это было не так

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 0:6. На минувшей неделе 19-летняя уроженка Одессы выиграла турнир в Страсбурге.

«Наверное, мне немного не хватило эмоций. Потому что перед этим у меня был тяжёлый турнир в Страсбурге, но это опыт. Я же не знала, что выиграю турнир в Страсбурге и потом поеду в Париж, что у меня будет один день, чтобы восстановиться. Тем более играю я с испанкой, она непростая, мне с ней не очень легко играть. Вроде бы чувствовала, что есть силы, но когда вышла на корт, то в середине второго сета почувствовала, что немного опустошена. Думаю, если бы у меня было чуть больше эмоций, то и третий сет выглядел бы совершенно по-другому.



Сейчас трудно сказать, что случилось. В концовке второго сета я чувствовала себя уверенно, что у меня есть следующая возможность сделать брейк. Где-то мне не хватило немного концентрации, где-то немного отвлеклась, где-то, может, наперёд подумала…



По поводу вызова на корт физио, то у меня носок был в крови из-за мозоли, я чувствовала, что что-то не то с ногой. Мне было больно наступать на палец. Мне кажется, что самую важную роль сыграло то, что я подустала эмоционально. В Страсбурге мне хватило эмоций, а здесь уже было по-другому. Может, со стороны выглядело, что я бодрячок, но это было не так. При счёте 6:5 у меня порвалась ракетка, никакой приём у меня с новой ракеткой не летел. До этого я играла ещё той ракеткой, которую натянули в Страсбурге. На тай-брейк я брала ракетку, которую натянула сегодня, ощущения были другие. И она, конечно, прибавила на тай-брейке, а я – нет.



В первом сете я полностью контролировала игру, я делала, что хотела на корте, это было видно, и я это чувствовала. Во втором сете немного на приёме я стала не то чтобы сомневаться, но мне было некомфортно, немного поднялся ветер, и от этого было неудобно. Я продолжила стабильно брать подачу, на подаче мне ветер не мешал. Но это опыт, в следующий раз буду знать, что надо продолжать концентрироваться. Ей тоже надо отдать должное, она продолжала играть и искать варианты на своей подаче. Если бы она как-то ослабила её, тогда у меня бы тоже были какие-то шансы. Мне кажется, в нашем матче в Австралии я играла хуже, чем сегодня, но там она все выбивающие и косые мячи не доставала, а здесь на грунте она могла подъехать к ним», — цитирует Ястремскую «Большой теннис Украины».

За выход в третий круг Суарес-Наварро поспорит с американкой Шелби Роджерс.