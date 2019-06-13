3-я ракетка мира Плишкова выступит на турнире в Бирмингеме, получив wild card
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая третью строчку рейтинга WTA, приняла приглашение организаторов турнира в Бирмингеме, предоставивших ей wild card для участия в соревнованиях.
«Я очень рада вернуться в Бирмингем, потому что в этом году подбирается фантастический состав игроков и конкуренция будет очень серьёзной.Нет лучшего способа открыть травяной сезон У меня прекрасные воспоминания об выступлении в финале в 2015 году, и я хотел бы стать лучшей в этот раз», — приводит слова Плишковой ABCnewsgh.
На турнире в Бирмингеме выступят все теннисистки, входящие в топ-3 мирового рейтинга. Первая ракетка планеты японка Наоми Осака и располагающаяся следом за ней австралийка Эшли Барти подтвердили своё участие на турнире.
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