3-я ракетка мира Плишкова выступит на турнире в Бирмингеме, получив wild card

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая третью строчку рейтинга WTA, приняла приглашение организаторов турнира в Бирмингеме, предоставивших ей wild card для участия в соревнованиях.



«Я очень рада вернуться в Бирмингем, потому что в этом году подбирается фантастический состав игроков и конкуренция будет очень серьёзной.Нет лучшего способа открыть травяной сезон У меня прекрасные воспоминания об выступлении в финале в 2015 году, и я хотел бы стать лучшей в этот раз», — приводит слова Плишковой ABCnewsgh.



На турнире в Бирмингеме выступят все теннисистки, входящие в топ-3 мирового рейтинга. Первая ракетка планеты японка Наоми Осака и располагающаяся следом за ней австралийка Эшли Барти подтвердили своё участие на турнире.

