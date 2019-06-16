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Маннарино одержал первую победу на турнире ATP, взяв титул в Хертогенбосхе

Маннарино одержал первую победу на турнире ATP, взяв титул в Хертогенбосхе
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем теннисного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). В финале он за 2 часа 1 минуту обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Для 30-летнего Маннарино этот титул АТР в одиночном разряде стал первым в карьере.

По ходу встречи Маннарино 4 раза подал навылет и совершил 2 двойные ошибки. Француз смог реализовать 2 из 4 брейк-пойнтов. Томпсон подал 7 эйсов и ни разу дважды не ошибся на своей подаче. Однако австралиец определённо испытывал проблемы с реализацией брей-пойнтов. Ему удалось взять подачу соперника лишь в одном случае из семи.

Прошлогодним победителем турнира стал француз Ришар Гаске. В полуфинале 2019 года он уступил Томпсону со счётом 5:7, 3:6.

16 июня 2019 года, воскресенье. 16:20 МСК
Хертогенбосх (м). Финал
Матч окончен
Джордан Томпсон
62
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
0 : 2
Адриан Маннарино
44
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
1 2 3
           
6 7 3  
7 9 6  
           
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