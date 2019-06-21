Федерер: в игре с Цонгой я испытал всё: счастье, грусть, разочарование

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований в Галле. В непростом поединке он обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.
«В этом матче у меня было всего понемногу: счастье, грусть, разочарование. В конце, очевидно, мне повезло. Да, повезло, иначе никак это не объяснить. В концовке третьей партии против Цонги, ещё и на траве, уже не контролируешь ситуацию.
Жо-Вильфрид классно играл, особенно на приёме, но я оставался уверенным в себе до самого конца. К тому же я был готов к такой игре Цонги.
В целом это был очень близкий матч, а публика была невероятной. Мне очень приятно выйти в следующий раунд», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.
Следующим соперником Федерера станет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут.
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