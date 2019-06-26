Австралийский теннисист сломал пять ракеток после вылета из Уимблдона

Австралийский теннисист Акира Сантиллан эмоционально отреагировал на поражение в полуфинальном матче квалификационного турнира за право участвовать в основной сетке Уимблдона. Его поединок с бельгийцем Рубеном Бемельмансом длился ровно три часа, и в решающем сете для выявления победителя потребовалось 22 гейма.



Сантиллан уступил со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 10:12. После поражения разъярённый австралиец ушёл на поле Рохэмптон, где не было никого из игроков и болельщиков. Он достал из сумки пять своих ракеток и по очереди начал ломать каждую из них. Выместив злость на своём инвентаре, Сантиллан покинул поле, оставив сломанные ракетки на траве.

Фото этого эмоционального эпизода можно посмотреть в «твиттере» Ricky Dimon.