Австралийский теннисист сломал пять ракеток после вылета из Уимблдона
Австралийский теннисист Акира Сантиллан эмоционально отреагировал на поражение в полуфинальном матче квалификационного турнира за право участвовать в основной сетке Уимблдона. Его поединок с бельгийцем Рубеном Бемельмансом длился ровно три часа, и в решающем сете для выявления победителя потребовалось 22 гейма.
Сантиллан уступил со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 10:12. После поражения разъярённый австралиец ушёл на поле Рохэмптон, где не было никого из игроков и болельщиков. Он достал из сумки пять своих ракеток и по очереди начал ломать каждую из них. Выместив злость на своём инвентаре, Сантиллан покинул поле, оставив сломанные ракетки на траве.
Фото этого эмоционального эпизода можно посмотреть в «твиттере» Ricky Dimon.
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