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Кербер победила Халеп в четвертьфинале турнира в Истбурне

Кербер победила Халеп в четвертьфинале турнира в Истбурне
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под четвёртым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (6) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Анжелика 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал Кербер поспорит с Онс Жабер из Туниса, которая одолела француженку Ализе Корне со счётом 1:6, 7:5, 6:3. Турнир завершится 29 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

27 июня 2019 года, четверг. 15:00 МСК
Истбурн (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 0
Симона Халеп
7
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
27 июня 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Истбурн (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Онс Жабер
62
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
2 : 1
Ализе Корне
55
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
1 7 6
6 5 3
           
Халеп: я стала другим человеком
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