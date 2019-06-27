Кербер победила Халеп в четвертьфинале турнира в Истбурне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под четвёртым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (6) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Анжелика 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал Кербер поспорит с Онс Жабер из Туниса, которая одолела француженку Ализе Корне со счётом 1:6, 7:5, 6:3. Турнир завершится 29 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).