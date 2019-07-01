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Возняцки и Азаренко прошли во второй круг Уимблдона, Остапенко выбыла

Возняцки и Азаренко прошли во второй круг Уимблдона, Остапенко выбыла
Теннис / Уимблдон 2019 0

На старте Уимблдона белорусская теннисистка Виктория Азаренко в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

29-летняя уроженка Минска выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. В активе Корне 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Азаренко поборется с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер.

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Каролина Возняцки (Дания, 14) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 5:4, Rt
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:2.

01 июля 2019 года, понедельник. 20:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
51
Франция
Ализе Корне
А. Корне
0 : 2
Виктория Азаренко
40
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 20:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
2 : 0
Rt
Сара Соррибес-Тормо
70
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
5    
4    
           
01 июля 2019 года, понедельник. 20:25 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
29
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
2 : 0
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
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