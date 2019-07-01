Возняцки и Азаренко прошли во второй круг Уимблдона, Остапенко выбыла
На старте Уимблдона белорусская теннисистка Виктория Азаренко в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
29-летняя уроженка Минска выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. В активе Корне 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.
За выход в третий круг Азаренко поборется с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной.
Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер.
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Каролина Возняцки (Дания, 14) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 5:4, Rt
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:2.
01 июля 2019 года, понедельник. 20:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
51
Ализе Корне
А. Корне
0 : 2
40
Виктория Азаренко
В. Азаренко
|1
|2
|3
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|4
|4
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|6
|6
01 июля 2019 года, понедельник. 20:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
19
Каролина Возняцки
К. Возняцки
2 : 0
Rt
70
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
|1
|2
|3
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|5
|
|4
01 июля 2019 года, понедельник. 20:25 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
29
Се Шувэй
С. Шувэй
2 : 0
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
|1
|2
|3
|
|6
|6
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|2
|2
10 причин следить за Уимблдоном
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- 1 июля 2019
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