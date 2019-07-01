Возняцки и Азаренко прошли во второй круг Уимблдона, Остапенко выбыла

На старте Уимблдона белорусская теннисистка Виктория Азаренко в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

29-летняя уроженка Минска выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. В активе Корне 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Азаренко поборется с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер.

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Каролина Возняцки (Дания, 14) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 5:4, Rt

Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:2.