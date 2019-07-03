Федерер: не скажу, что я никогда не гулял на вечеринках

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти на старте теннисной карьеры.
«Раньше я думал, что пожертвовал своим детством. Но сейчас мне кажется, что это не так. Поначалу получаешь много вопросов о том, жалеешь ли, что в 16 лет покинул школу, отправился в путь и не мог гулять на вечеринках как рок-звезда. Не знаю. Не скажу, что я никогда не гулял на вечеринках. Не скажу, что поначалу ненавидел свою жизнь в туре. Но, конечно, это непривычный путь взросления.
Конечно, я многим жертвовал, особенно когда покинул родной дом в 14 лет. Я вообще не говорил по-французски. С понедельника по пятницу я жил с другой семьёй. Но я бы всё это сделал вновь. Всё это было не зря", — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге Уимблдона Роджер победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.
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