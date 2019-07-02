Федерер: на медленном корте ничего не выходило. Опыт помог сохранить спокойствие
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал первый матч на Уимблдоне-2019, в котором он одержал волевую победу над представителем ЮАР Ллойдом Джорджом Харрисом — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.
«Корты на Уимблдоне отличаются от любых других в мире. Было ощущение, что корт медленный. Я не мог ничего сделать. Соперник хорошо принимал, но я плохо подавал. Он читал мою подачу.
Я просто боролся. Ноги не работали, поэтому было трудно играть короткие мячи. В обороне тоже непросто. Вот так и возникли проблемы.
Мой опыт помог сохранить спокойствие. Знал, что у меня есть другие варианты, разные хитрости. Просто понадобилось немного времени», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Федерер проиграл 1-й сет 86-й ракетке мира, но смог победить на старте Уимблдона
- 2 июля 2019
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