Надаль в девятый раз в карьере вышел в 1/8 финала Уимбдлона
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимбдлона. В матче третьего круга третий сеяный Надаль в трёх сетах нанёс поражение французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:2, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Надаль 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Цонга подал 11 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.
Надаль выиграл 51-й матч на Уимблдоне и вышел в четвёртый круг в девятый раз. Надаль дважды выигрывал британский турнир «Большого шлема» — в 2008 и 2010 годах.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Надаль сыграет с победителем матча между португальцем Жоау Соузой и британцем Даниэлем Эвансом.
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