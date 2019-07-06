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Надаль в девятый раз в карьере вышел в 1/8 финала Уимбдлона

Надаль в девятый раз в карьере вышел в 1/8 финала Уимбдлона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимбдлона. В матче третьего круга третий сеяный Надаль в трёх сетах нанёс поражение французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:2, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Надаль 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Цонга подал 11 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Надаль выиграл 51-й матч на Уимблдоне и вышел в четвёртый круг в девятый раз. Надаль дважды выигрывал британский турнир «Большого шлема» — в 2008 и 2010 годах.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Надаль сыграет с победителем матча между португальцем Жоау Соузой и британцем Даниэлем Эвансом.

06 июля 2019 года, суббота. 16:40 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
72
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
2 3 2    
6 6 6    
               
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