Барти и Азаренко снялись с Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти и представительница Беларуси Виктория Азаренко (10) снялись с Уимблдона в парном разряде, сообщает Tennis.com.au. В 1/8 финала они должны были сыграть с американками Даниэль Коллинз и Бетани Маттек-Сэндс.
Причиной снятия стала травма руки первой ракетки мира. Вчера, 8 июля, Барти в четвёртом круге Уимблдона в одиночном разряде проиграла американке Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.
«Я хочу играть в паре, когда здорова. Но иногда нужно прислушиваться к своему организму и отказываться от пары, чтобы получить лучшие шансы в одиночном разряде. Однако я многому учусь, выступая в паре. Для меня оба этих разряда идут рука об руку и помогают друг другу. Мне очень понравилось играть с Викой в этом году», — сказала Барти.
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