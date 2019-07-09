Барти и Азаренко снялись с Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти и представительница Беларуси Виктория Азаренко (10) снялись с Уимблдона в парном разряде, сообщает Tennis.com.au. В 1/8 финала они должны были сыграть с американками Даниэль Коллинз и Бетани Маттек-Сэндс.

Причиной снятия стала травма руки первой ракетки мира. Вчера, 8 июля, Барти в четвёртом круге Уимблдона в одиночном разряде проиграла американке Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

«Я хочу играть в паре, когда здорова. Но иногда нужно прислушиваться к своему организму и отказываться от пары, чтобы получить лучшие шансы в одиночном разряде. Однако я многому учусь, выступая в паре. Для меня оба этих разряда идут рука об руку и помогают друг другу. Мне очень понравилось играть с Викой в этом году», — сказала Барти.