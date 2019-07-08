Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла в 1/8 финала Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице США Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Первая ракетка мира 12 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Элисон 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка. Американка, занимающая 55-ю строчку в рейтинге WTA, впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
За выход в полуфинал Риске поспорит с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 30).
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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