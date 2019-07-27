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Самсонова вышла в полуфинал турнира в Палемо, обыграв Ферро

Самсонова вышла в полуфинал турнира в Палемо, обыграв Ферро
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Палермо. В матче 1/4 финала соревнований «лаки-лузер» Самсонова одержала волевую победу над француженкой Фионой Ферро со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Ферро подала 6 эйсов, избежала ошибок на подаче и реализовала 1 брейк.

144-я ракетка мира Самсонова сравняла счёт в личном противостоянии с 75-м номером мировой классификации Ферро – 1-1.

За выход в финал грунтового турнира категории International в Палермо Самсонова сыграет с восьмой сеяной Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

26 июля 2019 года, пятница. 21:40 МСК
Палермо. 1/4 финала
Матч окончен
Фиона Ферро
75
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
1 : 2
Людмила Самсонова
144
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1 2 3
           
7 7 3 4
6 4 6 6
           
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