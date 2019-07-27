Самсонова вышла в полуфинал турнира в Палемо, обыграв Ферро
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал грунтового турнира категории International в Палермо. В матче 1/4 финала соревнований «лаки-лузер» Самсонова одержала волевую победу над француженкой Фионой Ферро со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Ферро подала 6 эйсов, избежала ошибок на подаче и реализовала 1 брейк.
144-я ракетка мира Самсонова сравняла счёт в личном противостоянии с 75-м номером мировой классификации Ферро – 1-1.
За выход в финал грунтового турнира категории International в Палермо Самсонова сыграет с восьмой сеяной Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
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