Маррей рассказал, когда возобновит выступление в одиночном разряде

Британский теннисист Энди Маррей оценил состояние перед стартом на турнире в Вашингтоне в парном разряде. Он сыграет с дуэте с братом Джейми. Эти соревнования станут четвёртыми для бывшей первой ракетки мира после перенесённой в январе операции на бедре.
«Я доволен тем, как двигаюсь и как чувствую себя после тренировок. Думаю, я близок к желаемому состоянию. Если бы мне предстояло сыграть на турнире через несколько недель, я был бы к этому готов. Но я хочу выйти на нужный мне уровень. Мне нужна игровая практика. Также стоит ещё поработать в зале.
Лучшим вариантом было бы участие в турнире в Цинциннати. Но если я не смогу выступить там, то велика вероятность, что я буду ждать турниров после US Open. Я не хочу, чтобы на моём первом турнире были пятисетовые матчи", — цитирует Маррея официальный сайт тура.
Турнир в Цинциннати стартует 12 августа.
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