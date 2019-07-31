Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне, Хачанов и Рублёв выбыли
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Вашингтоне (США) под третьим номером, в матче второго круга обыграл хозяина кортов Бьорна Фрэтэнджело, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Даниил 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо (16).
Карен Хачанов, получивший второй номер посева, проиграл французу Жо-Вильфриду Цонге — 4:6, 6:2, 5:7. Андрей Рублёв в первом круге уступил немцу Петеру Гоёвчику (LL) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:7 (2:7).
Турнир завершится 4 августа.
31 июля 2019 года, среда. 00:50 МСК
Вашингтон (м). 2-й круг
Матч окончен
Бьорн Фрэтэнджело
Б. Фрэтэнджело
0 : 2
10
Даниил Медведев
Д. Медведев
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
31 июля 2019 года, среда. 02:15 МСК
Вашингтон (м). 2-й круг
Матч окончен
70
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
2 : 1
8
Карен Хачанов
К. Хачанов
|1
|2
|3
|
|6
|2
|7
|
|4
|6
|5
31 июля 2019 года, среда. 01:15 МСК
Вашингтон (м). 1-й круг
Матч окончен
49
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 : 2
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
|1
|2
|3
|
|6 6
|6
|6 2
|
|7 8
|4
|7 7
«У отца много ресторанов в Москве, и я никогда не ем дома»
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12:23
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