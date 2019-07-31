Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне, Хачанов и Рублёв выбыли

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Вашингтоне (США) под третьим номером, в матче второго круга обыграл хозяина кортов Бьорна Фрэтэнджело, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Даниил 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо (16).

Карен Хачанов, получивший второй номер посева, проиграл французу Жо-Вильфриду Цонге — 4:6, 6:2, 5:7. Андрей Рублёв в первом круге уступил немцу Петеру Гоёвчику (LL) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:7 (2:7).

Турнир завершится 4 августа.