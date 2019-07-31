Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Цонга — о победе над Хачановым: давно не обыгрывал представителя топ-10

Цонга — о победе над Хачановым: давно не обыгрывал представителя топ-10
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свой выход в третий круг соревнований в Вашингтоне (США). В трёх партиях он обыграл восьмую ракетку мира из России Карена Хачанова — 6:4, 2:6, 7:5.

«Сегодня я показал очень хороший теннис. Очень рад такому матчу. Прошло много времени с тех пор, как я побеждал представителей топ-10. Хорошо, что мне снова удалось это сделать. Всегда здорово получать вознаграждение за свою усердную работу», — цитирует Цонгу официальный сайт АТР.

Следующим соперником француза станет 13-й номер посева из Великобритании Кайл Эдмунд. Ранее теннисисты встречались дважды — в обоих случаях побеждал Цонга, не проигрывая даже партии. На харде Кайл и Жо-Вильфрид сыграют друг с другом впервые.

31 июля 2019 года, среда. 02:15 МСК
Вашингтон (м). 2-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
70
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
2 : 1
Карен Хачанов
8
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
6 2 7
4 6 5
           
Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне, Хачанов и Рублёв выбыли
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент