Цонга — о победе над Хачановым: давно не обыгрывал представителя топ-10

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свой выход в третий круг соревнований в Вашингтоне (США). В трёх партиях он обыграл восьмую ракетку мира из России Карена Хачанова — 6:4, 2:6, 7:5.



«Сегодня я показал очень хороший теннис. Очень рад такому матчу. Прошло много времени с тех пор, как я побеждал представителей топ-10. Хорошо, что мне снова удалось это сделать. Всегда здорово получать вознаграждение за свою усердную работу», — цитирует Цонгу официальный сайт АТР.



Следующим соперником француза станет 13-й номер посева из Великобритании Кайл Эдмунд. Ранее теннисисты встречались дважды — в обоих случаях побеждал Цонга, не проигрывая даже партии. На харде Кайл и Жо-Вильфрид сыграют друг с другом впервые.

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