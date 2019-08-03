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ITF — Лионелю Месси: Лео, тебя ждёт новая карьера в пляжном теннисе!

ITF — Лионелю Месси: Лео, тебя ждёт новая карьера в пляжном теннисе!
Теннис 0

В официальном «Твиттере» Международной федерации тенниса (ITF) опубликован видеоролик, на котором форвард футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси играет в пляжный теннис вместе с сыном.

«Лео, тебя ждёт новая карьера в пляжном теннисе», — говорится в подписи к видео.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о дисквалификации Месси на три месяца. Срок отстранения 32-летнего нападающего отсчитывается со дня публикации этого решения.

Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных матчах. Он пропустит товарищеские матчи со сборными Чили, Мексики и Германии, а также стартовую встречу отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

Кроме того, Месси должен уплатить штраф в размере $ 50 тыс. У футболиста есть право в течение семи дней подать апелляцию.

Видео доступно на странице ITF в «Твиттере».

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