ITF — Лионелю Месси: Лео, тебя ждёт новая карьера в пляжном теннисе!

В официальном «Твиттере» Международной федерации тенниса (ITF) опубликован видеоролик, на котором форвард футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси играет в пляжный теннис вместе с сыном.
«Лео, тебя ждёт новая карьера в пляжном теннисе», — говорится в подписи к видео.
Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о дисквалификации Месси на три месяца. Срок отстранения 32-летнего нападающего отсчитывается со дня публикации этого решения.
Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных матчах. Он пропустит товарищеские матчи со сборными Чили, Мексики и Германии, а также стартовую встречу отборочного цикла чемпионата мира — 2022.
Кроме того, Месси должен уплатить штраф в размере $ 50 тыс. У футболиста есть право в течение семи дней подать апелляцию.
Видео доступно на странице ITF в «Твиттере».
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