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Месси отстранён от выступлений за сборную Аргентины на 3 месяца

Месси отстранён от выступлений за сборную Аргентины на 3 месяца
Футбол / Южная Америка 0

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о дисквалификации Лионеля Месси на три месяца, сообщает AS. Срок отстранения 32-летнего нападающего отсчитывается со дня публикации этого решения. Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных матчах. Он пропустит товарищеские матчи против сборных Чили, Мексики и Германии, а также стартовую игру отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Также Месси должен уплатить штраф в размере $50 тыс. У футболиста есть право подать апелляцию в течение семи дней.

Напомним, что после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира. Изначально Лионеля оштрафовали на $1,5 тыс и дисквалифицировали на 1 матч.

Месси может быть отстранён от игр за сборную Аргентины на срок от 2 до 6 месяцев
КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч и оштрафовала
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