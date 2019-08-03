Месси отстранён от выступлений за сборную Аргентины на 3 месяца

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о дисквалификации Лионеля Месси на три месяца, сообщает AS. Срок отстранения 32-летнего нападающего отсчитывается со дня публикации этого решения. Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных матчах. Он пропустит товарищеские матчи против сборных Чили, Мексики и Германии, а также стартовую игру отборочного цикла к чемпионату мира-2022.
Также Месси должен уплатить штраф в размере $50 тыс. У футболиста есть право подать апелляцию в течение семи дней.
Напомним, что после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира. Изначально Лионеля оштрафовали на $1,5 тыс и дисквалифицировали на 1 матч.
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