Кудерметова выиграла стартовый матч квалификации на турнире в Цинциннати

Из четырёх российских участниц квалификации турнира категории Premier в Цинциннати только Вероника Кудерметова сумела выиграть стартовый матч. Десятая сеяная Кудерметова нанесла поражение Дестани Айаве из Австралии (WC) со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Кудерметова трижды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

Следующей соперницей Кудерметовой станет пуэрториканка Моника Пуиг (3), которая выиграла у россиянки Анастасии Потаповой со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:4.

Россиянка Анастасия Павлюченкова (4) уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс — 1:6, 6:7 (5:7). Маргарита Гаспарян (12) потерпела поражение от шведки Ребекки Петерсон – 1:6, 5:7.