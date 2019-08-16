Неожиданные поражения Свитолиной и Халеп — в обзоре игр 3-го круга в Цинциннати

Представляем видеообзор матчей третьего круга турнира категории Premier в Цинциннати.

Американка Мэдисон Кис (16) выиграла у румынки Симоны Халеп (4) со счётом 6:1, 3:6, 7:5. Победительница совершила 10 эйсов, 3 двойные ошибки, реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов, выиграла 16 геймов, из которых 5 подряд. В следующем матче Кис встретится с Винус Уильямс, которая одолела хорватку Донну Векич со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

В матче третьего круга турнира американка Софья Кенин выиграла у украинки Элины Свитолиной (7) — 6:3, 7:6 (7:3). Кенин подала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов, выиграла 13 геймов, из которых 3 подряд. В четвертьфинале Кенин встретится с Наоми Осакой (2).

Первая сеяная австралийка Эшли Барти одержала волевую победу над эстонкой Анетт Контавейт – 4:6, 7:5, 7:5. За выход в полуфинал Барти сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Третья ракетка турнира — чешка Каролина Плишкова нанесла поражение шведке Ребекке Петерсон, начавшей соревнования с квалификации, — 7:5, 6:4. Следующей соперницей Плишковой станет россиянка Светлана Кузнецова (WC).

Видео доступно на «Чемпионате».