Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

В США проходит церемония жеребьёвки US Open в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Столь ранняя встреча теннисисток стала возможна из-за низкой позиции россиянки в рейтинге WTA. Бывшая первая ракетка мира Шарапова в настоящее время занимает только 87-ю строчку.
Напомним, ни одна представительница России не попала в число 32 сеяных на Открытом чемпионате США. Такое случилось впервые с 1998 года, когда посев состоял ещё из 16 человек. Начиная с Уимблдона-2001 число сеяных на турнирах «Большого шлема» повысили до 32.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей победительницей престижных соревнований является японка Наоми Осака.
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