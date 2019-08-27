Янчук: сейчас Шарапова просто не готова

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США от американки Серены Уильямс со счётом 1:6, 1:6. По итогам турнира уроженка Нягани покинет топ-100 рейтинга WTA.
«Надежд на победу Марии было мало. Объективно говоря, Серена уже играла ряд турниров. Она уже вошла в соревновательную практику, но не набрала свои сто процентов. На процентов 80-85 Серена уже готова. Это уже достаточно высоко и надёжно. Серена вернулась в тур, она постоянно в строю. В этом отношении Шарапова пока ещё пытается обрести соревновательную форму. Конечно же, она уступала Серене по всем компонентам. Очень много у неё было невынужденных ошибок. Я думаю, что Мария едва восстановилась на 50 процентов. Исходные параметры были не равные. Если она будет тренироваться и постоянно играть вплоть до Австралии, то она ещё сможет подойти к этому турниру в нормальной форме. А сейчас она просто не готова.
Выход из топ-100 рейтинга – не самое страшное для Марии. Она сможет наверстать упущенные позиции в рейтинге, если будет готова физически. Главное — быть в топ-50. Тогда попадаешь практически во все турниры. Это реальная задача, ведь у неё большой потенциал.
Опустятся ли руки у Марии после этого поражения? Всё будет зависеть от её психологии. Ей стоит задуматься. Время работает не на неё. Выступление Светы Кузнецовой в Цинциннати и других теннисисток должно стать для Марии примером. Кто бьётся до конца, того и вознаграждают», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
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11:49Янчук: сейчас Шарапова просто не готова Эксклюзив
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