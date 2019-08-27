Тарпищев — о поражении Шараповой: Маша не играла

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в матче первого круга US Open с американкой Сереной Уильямс со счётом 1:6, 1:6.



«Поражение Шараповой было ожидаемо. Серена тоже не в порядке, но Маша, объективно говоря, не играла. Шарапова подаёт неровно, Уильямс же играет гораздо быстрее. Для победы над Сереной нужно подавать стабильно и гонять её по корту.

Прежде всего, Шараповой нужно наиграться в турнирах среднего уровня. Она попросту нетренированная. Если она хочет играть на Олимпийских играх в следующем году, надо хотя бы матчей 50 наиграть для результата.

Естественно, сыграл фактор неудачной жеребьёвки. Шарапова 18 раз подряд до этого проиграла Уильямс», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.