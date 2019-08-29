Болбой растерялся после просьбы передать напиток Винус Уильямс во время матча

Во время матча второго круга Открытого чемпионата США между американкой Винус Уильямс и украинкой Элиной Свитолиной (5) произошёл курьёзный эпизод.
После окончания первого сета тренер Уильямс обратился к одному из болбоев с просьбой передать теннисистке напиток в бумажном стаканчике из-под кофе. Болбой взял его и отправился к американке. Однако в этот момент Уильямс встала со своего места и, никого не замечая, отправилась в подтрибунное помещение. Озадаченный болбой несколько секунд не мог понять, что делать с напитком. Сначала он решил отнести его обратно тренерскому штабу, но затем вернулся к скамейке Уильямс и оставил его там.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open.
Американка выпила ожидавший её напиток, после чего выиграла три гейма подряд во втором сете. Однако Свитолина вовремя пришла в себя, сумела догнать соперницу и одержать победу в матче — 6:4, 6:4.
Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA.
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