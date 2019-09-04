Медведев поделился ожиданиями от матча с Димитровым в полуфинале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США, оценил своего следующего соперника — представителя Болгарии Григора Димитрова.
«Я очень рад за Григора. Он вновь набирает форму. Перед началом турнира он, кажется, занимал 78-ю строчку в рейтинге. Конечно, теперь он поднимется. Я видел несколько его матчей здесь. Он играл невероятно. Проиграл ли он хоть один сет до четвертьфинала? Я не уверен. Мы все знаем, на что он способен, когда играет так, как может», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В четвертьфинале Даниил и Григор обыграли швейцарцев. Медведев победил Стэна Вавринку со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1, а Димитров сломил сопротивление Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.
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«Спасибо, ребята. Извините, если что» — сказал Даниил болельщикам. 9 лет российские мужчины не были в полуфинале турнира «Большого шлема».
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