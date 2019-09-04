Медведев объяснил, почему решил не сниматься с матча с Вавринкой

Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале US Open со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

«Сейчас я более расслаблен, так что говорить легче. После игры мне было сложно выразить свои эмоции, потому что я чувствовал — победа получилась некрасивой. Но мне пришлось выиграть именно так. Нога до сих пор болит.

Я знал, что вынужден играть без ритма. В некоторых геймах мне приходилось не бегать, чтобы нога отдохнула. Я бил изо всех сил, а затем внезапно выполнял укороченные. Я знал, что не должен дать сопернику набрать ритм. В решающие моменты это могло заставить его ошибаться. Думаю, это сработало.

Конечно, я бы предпочёл одержать нормальную победу благодаря нормальной игре, но выиграл я вот так. Надеюсь, физически я буду чувствовать себя как обычно.

В первых двух сетах эмоций никаких не было, потому что я чувствовал, что проигрываю матч из-за своей ноги. Я мог либо сняться, либо через час вернуться в раздевалку, проиграв матч.

Но затем при счёте 5:3 во второй партии я подумал: «Хорошо, теперь я начинаю напрягаться, потому что могу повести 2-0 по сетам. Я точно не буду сниматься, когда веду 2-0 по сетам», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.