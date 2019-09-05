Берреттини прокомментировал свой сенсационный прорыв на US Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open он одолел француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).
«Это мой первый полуфинал на турнире „Большого шлема“. Я второй раз выступаю в основной сетке US Open, раньше я здесь не выиграл ни матча. Я такого не ожидал. Конечно, я очень рад. В этом матче у меня было так много шансов: два матчбола, а затем он выполнил эйс. Это была невероятная битва. Я очень устал. Я отдал все силы на корте. Если вы спросите меня, буду ли я готов к следующему матчу, то отвечу „да“. Я буду готов, но надо насладиться тем, что мне удалось сделать.
Сейчас сложно сосредоточиться. Мыслей так много. Я очень рад видеть мою семью здесь, моего отца, тренера, к которому я отношусь, как к члену семьи. Мой менеджер тоже здесь. Я получил уже тысячи сообщений. Я с детства мечтал о таком успехе. А теперь я сделал это. Я должен насладиться этим и смотреть вперёд.
Гаэль известнее меня. Он невероятный игрок и очень приятный парень. Зрители больше болели за него, чем за меня. Но мне нравится бороться. Лучше играть на таком стадионе, чем на аренах, где матч вообще никто не смотрит", — цитирует Берреттини официальный сайт турнира.
В полуфинале Маттео сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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