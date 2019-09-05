Невероятный успех Берреттини и победа Надаля — в обзоре 1/4 финала US Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, посеянный на Открытом чемпионате США под 24-м номером, пробился в полуфинал, обыграв 13-го сеяного француза Гаэля Монфиса со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). 23-летний уроженец Рима, занимающий 25-ю строчку в рейтинге ATP, впервые в карьере вышел в полуфинал соревнований «Большого шлема».

Испанец Рафаэль Надаль, получивший второй номер посева, победил представителя Аргентины Диего Шварцмана (20) со счётом 6:4, 7:5, 6:2.

Видеообзор четвертьфинальных матчей доступен на «Чемпионате».

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович. Он не сумел защитить титул в нынешнем розыгрыше, снявшись в ходе матча четвёртого круга со швейцарцем Стэном Вавринкой.