Андрееску — о победе в полуфинале US Open: играть с Бенчич было невесело

19-летняя канадка Бьянка Андрееску поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале US Open она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
«Я с детства мечтала о таком моменте. Но не думаю, что многие по-настоящему верили, что я способна на это. Я же верила в себя. После того как я реализовала матчбол, я была в потрясении. Но в то же время я упорно работала, чтобы дойти так далеко. Я заслужила выход в финал.
Это было нелегко. Белинда бьёт по мячу очень мощно и плоско. Коленями я почти касалась корта. Играть с ней было невесело. Но именно поэтому она столь замечательная теннисистка. Я очень рада, что смогла со всем справиться. Я постаралась изменить ритм, насколько это возможно. Я с начала матча хотела это сделать. Это непросто, когда играешь с соперницей, которая выполняет столь глубокие и плоские удары. Но главной причиной победы стало то, что я не прекращала бороться. Я не сдавалась", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.
В финале 7 сентября Бьянка сыграет с американкой Сереной Уильямс.
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