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Дель Потро вернулся к тренировкам на корте

Дель Потро вернулся к тренировкам на корте
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро возобновил тренировки после серии травм. В своём «твиттере» 30-летний игрок опубликовал видеоролик, на котором он занимается на хардовом корте.

«Снова бью», — написал аргентинец.

В 2019 году аргентинец провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец был вынужден перенести операцию на колене.

В текущем сезоне дель Потро не выиграл ни одного трофея. В 2018 году в его активе две победы — в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он обыграл Роджера Федерера, а в решающем матче соревнований в Акапулько он был сильнее южноафриканца Кевина Андерсона.

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