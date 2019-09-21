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Ликование Медведева и успешный выход в финал — в лучших фото с Spb Open

Ликование Медведева и успешный выход в финал — в лучших фото с Spb Open
Теннис / ATP 0

Сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге на корте стадиона «Сибур-Арена» российский теннисист Даниил Медведев в матче за выход в полуфинал турнира St. Petersburg Open обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова со счётом 2-0 (7:5, 7:5).

Соперником Медведева в решающем поединке станет представитель Хорватии Борна Чорич, обыгравший теннисиста из Португалии Жоау Соузу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.

Лучшие кадры с матча — в фоторепортаже Александра Сафонова для «Формулы ТХ».

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