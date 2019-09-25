Барти останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Ухане
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Украины Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6. Этот результат означает, что уроженка Лоуни не сможет возглавить рейтинг WTA по итогам турнира.
Первой ракеткой мира останется австралийка Эшли Барти. Чтобы обойти её в рейтинге, Плишковой нужно было дойти как минимум до полуфинала и при этом рассчитывать на вылет Барти в четвертьфинале. Если бы обе теннисистки пробились в финал, первой ракеткой мира стала бы победительница соревнований.
За выход в полуфинал Ястремская поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 5) — Слоан Стивенс (США, 10).
2-я ракетка мира Кар. Плишкова проиграла 19-летней украинке Ястремской в Ухане
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