2-я ракетка мира Кар. Плишкова проиграла 19-летней украинке Ястремской в Ухане
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Украины Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.
Вторая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Ястремской, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA, 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал 19-летняя украинка поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 5) — Слоан Стивенс (США, 10).
В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 3-й круг
25 сентября 2019, среда. 14:00 МСК
27
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
2
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Кар. Плишкова после победы над Анисимовой сохраняет шанс стать 1-й ракеткой мира
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