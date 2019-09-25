2-я ракетка мира Кар. Плишкова проиграла 19-летней украинке Ястремской в Ухане

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Украины Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Вторая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Ястремской, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA, 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал 19-летняя украинка поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 5) — Слоан Стивенс (США, 10).

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.