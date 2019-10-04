Андрееску впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-10 рейтинга WTA

Поражение 19-летней канадки Бьянки Андрееску в четвертьфинальном матче соревнований в Пекине положило конец ряду её достижений. Напомним, в трёх партиях она уступила японке Наоми Осаке — 7:5, 3:6, 4:6.

Была прервана 17-матчевая беспроигрышная серия канадки

13 последних матчей, судьба которых решалась в третьем сете, Андрееску выигрывала

Действующая чемпионка Открытого чемпионата США ранее ни разу в жизни не проигрывала представительницам топ-10 рейтинга WTA. Все восемь предыдущих матчей она выиграла.

В настоящее время Андрееску является шестой ракеткой мира. В 2019 году она выиграла три трофея: в Индиан-Уэллсе, Торонто и на Открытом чемпионате США. В текущем сезоне на её счету 48 побед в 53 официальных матчах.