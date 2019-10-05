Осака: я не спала с тех пор, как обыграла Андрееску

Четвёртая ракетка мира японка Наоми Осака, обыгравшая в полуфинале турнира в Пекине (Китай) датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 6:2, поделилась впечатлениями от своего успеха, а также рассказала, как днём ранее восстанавливалась после победы над Бьянкой Андрееску из Канады.
«Я не спала с тех пор, как обыграла Бьянку. Не готовилась эмоционально, а просто пыталась поспать хоть сколько-нибудь.
В основном, во время игры я всё делаю на инстинктах. Полагаю, что я просто раньше начинала двигаться на задней линии, чтобы выполнять кросс с форхенда.
Я не особо задумывалась над тем, что Каролина является действующей чемпионкой. Просто вспомнила, что последние пару раз она меня обыграла. Я пыталась не оказывать на себя слишком большое давление. Знала, что по движению Возняцки — одна из лучших в туре, поэтому ожидала много длинных розыгрышей», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.
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