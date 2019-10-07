Феррер с первой попытки выиграл ветеранский турнир, Южный — третий
Испанец Давид Феррер стал победителем ветеранского турнира ATP Legends Cup. По пути к трофею он не проиграл ни одной партии. В решающем матче 37-летний теннисист оказался сильнее 39-летнего соотечественника Хуан-Карлоса Ферреро — 7:6, 6:3.
Напомним, Давид Феррер завершил профессиональную карьеру менее полугода назад на турнире в Мадриде. ATP Legends Cup стал для него первым ветеранским турниром.
Также на турнире впервые принял участие представитель России Михаил Южный. В волевом стиле обыграв наставника Рафаэля Надаля Карлоса Мойю (6:7, 7:6, 10:2), он занял третье место.
Следующие соревнования чемпионского тура ATP пройдут в Лондоне (Великобритания) в период с 28 ноября по 1 декабря.
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