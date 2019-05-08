Феррер завершил карьеру, проиграв Звереву во втором круге турнира в Мадриде

Испанский теннисист Давид Феррер в матче за выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания) в двух сетах уступил третьему сеянному турнира, немцу Александру Звереву, со счётом 4:6, 1:6. Таким образом, эта встреча стала для 37-летнего испанца последней в профессиональной карьере. Ещё задолго до начала «Мастерса» в Мадриде Феррер заявил, что этим турниром он завершит свои выступления на профессиональном уровне.



Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Феррер ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету немецкого теннисиста 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.



В матче за выход в четвертьфинал соперником Зверева станет поляк Хуберт Хуркач, в двух сетах обыгравший француза Люка Пуи — 7:5, 6:1.



За свою карьеру Давид Феррер один раз выходил в финал турнира «Большого шлема в одиночном разряде» (Открытый чемпионат Франции — 2013), уступил также в решающем матче на Итоговом турнире ATP — 2007 в одиночном разряде. Он трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Испании (в 2008, 2009, 2011 годах) и одерживал победу на 29 турнирах ATP, на 27 из которых — в одиночном разряде.