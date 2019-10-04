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Южный: прогресс наших теннисистов — это даже близко не плоды работы федерации

Южный: прогресс наших теннисистов — это даже близко не плоды работы федерации
Теннис / ATP 0

Бывший российский теннисист, экс восьмая ракетка мира Михаил Южный раскритиковал уровень поддержки юных игроков Федерацией тенниса России (ФТР).

«Это даже близко не плоды работы федерации. Уровень тенниса в стране — это среднее число игроков в юниорском теннисе.

Это не победы до 10-12 лет, когда просто человек часы выигрывает, а уже работа тренерского состава. Поэтому давайте посмотрим, сколько у нас было в этом году юношей на турнирах «Большого шлема», сколько у нас человек в топ-500, сколько у нас «челленджеров» и «фьючерсов» проводится.

Вот в Италии они каждую неделю, и у них по 20 игроков в квалификациях «Шлемов».

У нас сейчас три игрока мирового класса. Это супер, но это лично их заслуга. И если они будут 10 лет ещё играть, будет здорово, будет казаться, что у нас с теннисом всё классно.

Но вот я поездил по детским турнирам, и, если честно, уровень там сильно упал. Я теперь это изнутри вижу», — цитирует Южного Sports.ru.

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