Южный: прогресс наших теннисистов — это даже близко не плоды работы федерации

Бывший российский теннисист, экс восьмая ракетка мира Михаил Южный раскритиковал уровень поддержки юных игроков Федерацией тенниса России (ФТР).
«Это даже близко не плоды работы федерации. Уровень тенниса в стране — это среднее число игроков в юниорском теннисе.
Это не победы до 10-12 лет, когда просто человек часы выигрывает, а уже работа тренерского состава. Поэтому давайте посмотрим, сколько у нас было в этом году юношей на турнирах «Большого шлема», сколько у нас человек в топ-500, сколько у нас «челленджеров» и «фьючерсов» проводится.
Вот в Италии они каждую неделю, и у них по 20 игроков в квалификациях «Шлемов».
У нас сейчас три игрока мирового класса. Это супер, но это лично их заслуга. И если они будут 10 лет ещё играть, будет здорово, будет казаться, что у нас с теннисом всё классно.
Но вот я поездил по детским турнирам, и, если честно, уровень там сильно упал. Я теперь это изнутри вижу», — цитирует Южного Sports.ru.
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