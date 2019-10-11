Циципас шестым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне

Седьмая ракетка мира из Греции полуфиналист Открытого чемпионата Австралии — 2019 Стефанос Циципас гарантировал себе участие в Итоговом теннисном чемпионате АТР, который пройдёт с 11 октября по 17 ноября в Лондоне (Великобритания).



Напомним, сегодня Стефанос играет в полуфинале престижных соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).



В активе 21-летнего теннисиста 3370 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Ранее на престижный турнир квалифицировались испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев и Доминик Тим из Австрии.



Другими претендентами на поездку в Лондон являются испанец Роберто Баутиста-Агут, итальянец Маттео Берреттини, японец Кей Нисикори и француз Гаэль Монфис.



Действующим чемпионом Итогового турнира является немец Александр Зверев. В чемпионской гонке он занимает 11-ю позицию.